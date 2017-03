Albert Heijn komt naar de Vlaamse Rand

Supermarktketen Albert Heijn opent binnenkort een eerste winkel in de Vlaamse Rand, meer bepaald in Wemmel.

Albert Heijn zal een filiaal openen aan Romeinsesteenweg, net op de grens met Brussel. De winkel zou nog deze zomer opgestart worden.

Vorige week kondigde moedermaatschappij Ahold Delhaize aan dat ze voorlopig blijft investeren in het merk Albert Heijn. Deze nieuwe winkel is daarvan het eerste resultaat. Pas in 2019 zal er beslist worden of alle Belgische activiteiten onder het merk Delhaize zullen gebracht worden. (foto Albert Heijn opening vestiging Deinze)