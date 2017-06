Alison Van Uytvanck uitgeschakeld op Roland Garros

Alison Van Uytvanck uit Grimbergen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde op het tornooi van Roland Garros. Van Uytvanck ging er uit in 3 sets tegen de Poolse Agnieszka Radwanska.

Het begon nochtans goed voor Alison Van Uytvanck, het nummer 113 op de WTA-wereldranglijst. De Grimbergse won de spannende eerste set met 7-6 en dat was helemaal verdiend. In de tweede set verging het Van Uytvanck minder goed. Ze verloor de set met 2-6. En ook in de derde en beslissende set was Van Uytvanck een maatje te klein. Radwanska, het nummer 10 in de wereld, won ook die derde set met 3-6.

Al bij al speelde Van Uytvanck een verdienstelijk tornooi. Maar haar niveau was niet constant genoeg, zeker niet tegen de ervaren Poolse toptienspeelster.

