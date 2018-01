Geen Vlaams onderonsje in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Auckland. De Grimbergse Alison Van Uytvanck moest het onderspit delven tegen de Sloveense Hercog. In de tweede ronde wachtte de Kempense Kirsten Flipkens.

Van Uytvanck was nochtans goed aan de wedstrijd in Nieuw-Zeeland begonnen met een love game maar ondervond meteen veel weerwerk van Polona Hercog. De Sloveense stuurde Van Uytvanck in twee sets terug naar af, met 6-4 en 7-5. Van Uytvanck staat momenteel op plaats 77 in de WTA-ranking van het vrouwentennis; Hercog staat op de 100ste plaats.