Alle hens aan dek in distributiecentra supermarkten

2 miljoen oesters, 100 000 fondueschotels, 100 000 kilogram lamsbouten, meer dan 100 000 flessen gin, dat zijn maar enkele cijfers die Delhaize vandaag bekendmaakte over wat de klanten er dezer dagen zoal in hun winkelkarretje laden. En al dat eten wordt ook rijkelijk overgoten. 1 op 2 Belgen koopt in december bij Delhaize een fles wijn of bubbels. Alle verse producten worden over het hele land verdeeld vanuit het distributiecentrum in Zellik. In de 200 000 meter grote opslagplaatsen werken zich 2 000 medewerkers uit de naad om ons niet op onze honger te laten zitten bij de jaarwisseling. Je kan de reportage bekijken in ons nieuws en op deze website.