Alle hens aan dek voor strooidiensten

Hoeft het nog gezegd te worden? Het heeft vanochtend hevig gesneeuwd in heel het land. En naar aloude traditie veroorzaakt de minste sneeuwval een hoop ellende voor het verkeer en ook voor de voetgangers was het voorzichtig schuifelen zeker nadat de sneeuw overging in regen. RINGtv stuurde een winterharde journalist op pad om de toestand van de wegen en voetpaden ter plekke vast te stellen maar veel verder dan Vilvoorde is hij niet geraakt…

Zowel op de toegangswegen als in het centrum van Vilvoorde was het stapvoets rijden en glijden. Op de gemeentelijke wegen waren de strooidiensten van de stad al vroeg in het getouw maar ondanks hun niet aflatende inzet was het feitelijk dweilen met de kraan open. "We hebben een algemeen strooiplan”, legt schepen van Openbaar Domein in Vilvoorde Katrien Vaes uit. “'s Nachts worden de hoofdwegen gestrooid alsook de toegangen tot scholen, ziekenhuizen en bushaltes. Overdag worden de andere wegen gestrooid. Maar zoals het vandaag was denk ik dat niemand dat had, het is eigenlijk pas begonnen rond negen uur vanmorgen en het was in een zo grote hoeveelheid dat iedereen een beetje verrast was. Onze ploegen zijn met man en macht bezig om te strooien maar ik denk niet dat men kan verwachten dat het op één, twee drie is opgelost."

Niet té veel

Maar al die tonnen zout zijn natuurlijk geen goede zaak voor de het milieu én de wegen. Daarom is de stad Vilvoorde niet té kwistig met het goedje. "Het is inderdaad altijd een bron van discussie. D mensen willen altijd dat er overal gestrooid wordt maar we hebben een strooiplan en strooien dus niet overal. Je moet altijd goed op de hoofdwegen kunnen rijden maar op de kleinere wegen strooien we niet. Ook omdat het zout de wegen kapot maakt; dus als het een strenge winter is dan hebben onze ploegen nadien evenveel werk om alle kapotte straten en pleinen terug te herstellen. Heel veel ander middelen zijn er niet, men spreekt ook soms van zand maar ik weet niet of dat het ideale middel is om de sneeuw of de ijzel te bestrijden." Maar wat het weer de komende dagen en weken ook mag brengen, zout hebben ze alvast genoeg in Vilvoorde"Wij hebben twee silo's die vol zitten met zout. Vorig jaar was het zo een zachte winter dat we bijna niet hebben gestrooid, dus zitten momenteel nog goed vol en laten we hopen dat we die deze winter niet helemaal moeten uitstrooien."

Het beeldverslag van onze journalist zie je vanaf 18u in het nieuws op RINGtv.