Alle winkels van Lidl vandaag opnieuw open

Bij Lidl gaan alle vestigingen vandaag weer open. Dat is ook het geval voor het warenhuis aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De meeste Lidl-winkels sloten afgelopen dagen de deuren als gevolg van een staking. Gisteren bereikten directie en vakbonden een akkoord.

Aanleiding voor de staking bij Lidl was de zware werkdruk. Omdat directie en vakbonden niet meteen tot een vergelijk kwamen, werd er 7 dagen lang gestaakt en gingen vele Lidl-winkels dicht. Ook de grote distributiecentra hielden de deuren gesloten.

Maar gisteren bereikten directie en vakbonden een akkoord. In dat akkoord wordt overeengekomen dat er per filiaal één extra persoon zal worden ingezet en dat tot het moment van het afsluiten van een nieuwe cao. De nieuwe werkkracht is goed voor 42 uur extra per week. "Alle partijen streven er ook naar om zo snel mogelijk tot die nieuwe cao te komen", zo klinkt het in een persmededeling van Lidl.