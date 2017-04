Alleen minister De Block kan patiënt met immuunziekte uit Merchtem helpen

"Vier jaar geleden belandde ik met een zware bronchitis in het ziekenhuis", getuigt Nicole Verhasselt uit de August De Boeckstraat in Merchtem. "Ik had nog maar de helft van mijn longinhoud. Ik revalideerde maanden en ging daarna als winkelbediende terug aan de slag. Maar na enkele weken werd ik opnieuw ziek. Ik ben verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis en na vele testen, blijk ik een atypische vorm van astma te hebben. Ook de waarden voor mijn immuunsysteem zijn veel te laag", vertelt Nicole Verhasselt.

Nicole kreeg onmiddellijk via een infuus 'multigam', een medicijn om haar ziekte te behandelen. "Om de 4 weken kreeg ik zo'n infuus en werd ik beter", getuigt Nicole. "Maar nu kreeg ik telefoon van het ziekenhuis dat de behandeling met mulitgam - die zo'n 1.400 euro per keer kost- niet meer wordt terug betaald door de besparingen in de ziekenzorg," aldus Nicole. De gevolgen voor haar zijn groot. "Ik weet goed dat ik weer ga hervallen en dat de longartsen zelf niet weten hoe ze mij verder moeten helpen. Nu moet ik afwachten tot ik na een lijdensweg van vele onderzoeken opnieuw een vergunning zou kunnen bekomen na consultatie van een professor. Dat is voor mij als patiënt een zware opdoffer en intussen zal ik ongetwijfeld zieker worden", aldus Nicole.

Ze heeft nu contact opgenomen met lotgenoten in heel Vlaanderen. Samen hebben ze al twee petities opgestart en die leverden al zo’n 3.000 handtekeningen op. Nicole schreef ook een brief aan Maggie De Block maar die is momenteel met verlof. Het kabinet van de minister liet intussen echter weten "dat de geschrapte terugbetaling geen besparingsmaatregel is, maar berust op recente wetenschappelijke literatuur dat er onvoldoende grond is om het geneesmiddel terug te betalen voor verworven immuundeficiëntiesyndromen." Nicole en andere patiënten zijn het daar niet mee eens en hopen snel op een antwoord van minister De Block zelf.