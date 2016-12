Alleenstaande senioren vieren samen kerstfeest in Vilvoorde

In de spiegeltent in Vilvoorde vierden zo’n 200 alleenstaande senioren vandaag samen een kerstfeest.

Voor alleenstaande mensen is Kerstmis vaak een minder vrolijk feest omwille van de eenzaamheid. Daar wilde ze in Vilvoorde 15 jaar geleden wat aan doen. En sindsdien wordt elk jaar met kerstdag zelf een feest georganiseerd. Dit jaar was dit in de Speigeltent op het Bolwerkplein. Voor slechts 10 euro konden de senioren genieten van een heerlijk kerstdiner en aangepaste muziek. Senioren die zich moeilijk konden verplaatsen werden bovendien thuis opgehaald en teruggebracht. Een sfeerreportage krijg je maandag in het nieuws op RINGtv.