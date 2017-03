Allochtone ouders te weinig betrokken bij schoolcarrière kinderen, zegt Crevits

Uit internationaal onderzoek blijkt dat in ons land de tweede generatie allochtonen onvoldoende Nederlands kent. En dat heeft een negatief effect op de schoolresultaten van hun kinderen. In andere Europese landen, zoals Nederland, heeft de tweede generatie de landstaal veel beter onder de knie. Door de gebrekkige talenkennis is de kans veel groter dat hun kinderen geen diploma behalen en daardoor ook sneller in de armoede belanden.

Minister van Onderwijs Crevits vindt dat scholen aan allochtone ouders gerust een grotere participatie mogen vragen in het schoolgebeuren. Scholen mogen ouders ook motiveren om thuis Nederlands te praten. Tot slot roept ze jongeren met een migratie-achtergrond op om zelf leerkracht te worden.