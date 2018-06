ALS Liga start opmerkelijke campagne met Grimbergse Lies

Vier verlamde ALS patiënten roepen via een aangrijpende open brief en filmpje Belgische werkgevers op om hen een job te geven. Doel van de patiënten: hun loon integraal doorstorten ten voordele van het ALS-onderzoek. Ze hopen zoveel mogelijk werknemers en werkgevers te overtuigen. Onder hen: Liesje Van den Heurck uit Grimbergen.

Met #WorkForALS stuurt de Belgische ALS Liga een nieuwe campagne de wereld in. Jaarlijks komen er 200 nieuwe ALS-patiënten bij en lijden er continu 1000 Belgen aan ALS. Wereldwijd zijn dat meer dan 450.000 mensen Deze geheimzinnige ziekte blijft ongeneeslijk én dodelijk doordat er volgens de liga nauwelijks onderzoek naar gebeurt. Een patiënt overlijdt volgens de statistieken gemiddeld 33 maand na de diagnose door verlamming van de ademhalings- of slikspieren.

Liesje Van den Heurck (44) uit de Grimbergse wijk Verbrande Brug kreeg vorig jaar de diagnose 'ALS': een dodelijke zenuw-spierziekte die veel te weinig onder de aandacht komt en die nog heel veel onderzoek vergt. Ze sluit zich aan bij de nieuwe actie 'Stilzitten' van de ALS-Liga.

Liesje werkt als laborante op de KUL. Collega's en werkgever steunen haar voluit. "Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat ze me hielpen om te kunnen blijven werken. Maar het gaat heel snel. Buiten praten en eten ga ik achteruit. We krijgen heel veel steun van vele familieleden, vrienden, kennissen. Dat doet deugd." Lies heeft een duidelijk doel met haar steun aan de campagne: “We willen mensen wakker schudden en hen doen beseffen dat deze aandoening bestaat. De farmaceutische sector is niet meteen geneigd om onderzoek te voeren. We zijn met velen, maar blijkbaar nog met te weinig. Maar we zijn wel allemaal mensen."

Info over de actie: www.workforals.be

(Foto: Joris Herpol)