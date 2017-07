Ammoniaklek bij Colruyt in Halle

Op de Colruytsite Dassenveld in Halle ontstond rond de middag een ammoniaklek. Op geen enkel moment was er gevaar voor de omgeving.

Het lek ontstond op het parkeerterrein van Dassenveld in Halle, waar het distributiecentrum van winkelketen Colruyt gevestigd is. Het gaat om geelkleurig ammoniak dat ontsnapt was uit vaten.

Volgens de brandweer was er op geen enkel moment gevaar voor de omgeving en zal de gelekte ammoniak verdampen. De arbeiders in de buurt konden dan ook gewoon voortwerken. (Foto Mozkito)