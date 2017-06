AMOW trekt 16 rijbewijzen in bij start ZomerBOB-campagne

Bij de start van de ZomerBOB-campagne heeft de politiezone AMOW afgelopen weekend 16 rijbewijzen ingetrokken. AMOW zet tijdens de campagne vooral kleine ploegen in die zich gemakkelijk kunnen verplaatsen en controles uitvoeren op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur en tegelijkerijd ook op overdreven snelheid.

Vrijdagnacht, bij de start van de ZomerBOB-campagne, controleerde de politiezone AMOW al op drie plaatsen: Zellik, de Pontbeek in Asse en Droeshout. In totaal werden 267 voertuigen gecontroleerd. De politie trok 16 rijbewijzen in.

In Zellik bliezen drie bestuurders positief en legde één bestuurder een positieve drugstest af. Een bestuurder werd geverbaliseerd voor drugshandel. De politie nam bij die persoon ook cash geld en een weegschaal in beslag.

Aan de Pontbeek in Asse bliezen vier bestuurders positief. En ook tijdens de laatste, nachtelijke, controle in Droeshout legden nog eens drie bestuurders een positieve ademtest af. Een Belgische bestuurder zonder vaste verblijfplaats zag zijn wagen in beslag nemen omdat hij een boete van 578 € niet kon betalen.