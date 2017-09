Analyseer het sluipverkeer

Sluipverkeer is een hardnekkig probleem in de Vlaamse Rand. Maar waar en wanneer ontstaan de grootste knelpunten? Dat kunnen 19 gemeenten uit de Vlaamse Rand de komende maanden uitzoeken. Ze krijgen een jaar lang toegang tot verkeersdata waarmee ze de verkeersstromen op de grote én kleine wegen volledig in kaart kunnen brengen.

Hoe meer de Brusselse Ring dichtslibt, hoe actiever automobilisten op zoek gaan naar alternatieve wegen. In de Randgemeenten kampen ze al jaren met de problemen die al dat sluipverkeer met zich brengt. Nu Vlaanderen de Ring rond Brussel gaat herinrichten, is het belangrijk om het sluipverkeer in kaart te brengen, bijvoorbeeld om de hinder door de heraanleg van de R0 zo beperkt mogelijk te houden.

Sinds 1 september hebben de Vlaamse Overheid én 19 gemeentebesturen uit de Vlaamse Rand gedurende één jaar de mogelijkheid om de data van Be-Mobile op te vragen. Dat is een gebruiksvriendelijke webtool om het verkeer in de randgemeenten gedurende de laatste twee jaar te bestuderen. De webtool baseert zich op de zogenaamde Floating Car Data: historische en anonieme gegevens uit gps-toestellen, smartphones en fleetsystemen in voertuigen.

Vlaanderen werkt voor dit project samen met de gemeenten die zich in het drukste en meest filegevoelige gebied van de Vlaamse Rand bevinden: Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Opwijk, Meise, Grimbergen, Zemst, Vilvoorde, Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Huldenberg, Overijse en Hoeilaart. Zij kunnen de komende maanden niet alleen in kaart brengen waar de grootste problemen zich nu manifesteren, maar ook bijvoorbeeld uittesten of het sluipverkeer zich zou verplaatsen wanneer het op een bepaalde locatie geweerd wordt.