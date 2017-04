Anderhalf jaar verkeersellende op Ninoofsesteenweg in Roosdaal

Dinsdag 18 april starten er grote en belangrijke werken aan de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. Over een afstand van 2,5 kilometer, vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat tot de grens met Ninove, wordt de drukke verkeersas volledig heringericht. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werken zullen pas eind volgend jaar klaar zijn en heel wat verkeersellende veroorzaken.

De nutsmaatschappijen hebben intussen de leidingen al vernieuwd. Maar vanaf dinsdag 18 april starten de grote werken. Daarbij wordt de ondergrond volledig vernieuwd, er komt een gescheiden rioleringsstelsel en nadien wordt ook het wegdek vernieuwd en heringericht”, zegt burgemeester Christine Hemerijckx van Roosdaal.

De herinrichting is broodnodig. Want de veiligheid op de Ninoofsesteenweg laat nog altijd te wensen over. “Vroeger werd dit ook wel de dodenweg van Vlaanderen genoemd. Nu komt er een vrij liggend fietspad. De steenweg krijgt ook een middenberm en veilige en aparte afslagstroken. Dat moet de kop-staartaanrijdingen op die kruispunten tot een minimum herleiden”, aldus Hemerijckx. Maar door deze werken, die zullen duren tot eind 2018, zullen de inwoners en de handelaars wel moeilijke maanden tegemoet gaan.

Wegen en Verkeer voert de werken uit in vier fasen

Fase 1: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Ninove

Fase 2: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Brussel

Fase 3: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Ninove

Fase 4: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Brussel

(bron: Agentschap Wegen en Verkeer)

Omleidingen

Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.