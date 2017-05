Op de E40 tussen Gent en Brussel staan lange files door een ongeval ter hoogte van Ternat. Om 7 uur was het al anderhalf uur aanschuiven. Lange tijd was er maar een rijstrook beschikbaar. Ondertussen is de weg vrijgemaakt. Wie vanuit het westen van het land naar Brussel moet, rijdt het best om via de E17, N16 en A12. Dat meldt het verkeerscentrum.