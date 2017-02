Anderlecht stapt uit project Eurostadion

Voetbalclub Anderlecht stapt niet in het Eurostadionproject op parking C in Strombeek-Bever. Dat heeft RSCA aan bouwheer Ghelamco laten weten.

Volgens de woordvoerder van de club heeft Anderelcht z'n deelname herbekeken omdat het zich niet vinden in de uiteindelijke plannen van Ghelamco. Dat maakt de kans meteen een stuk kleiner dat het Eurostadion er komt. "Met de huidige kennis en stand van zaken van het Eurostadium Brussels dossier en na de indiening van het MER-dossier en de milieu- en bouwvergunnigsaanvraag, heeft de raad van bestuur van RSC Anderlecht het dossier geëvalueerd", klinkt het bij de club in een persbericht. "Zij heeft haar ernstige bezwaren en beslissingen dat het niet in het belang van de club is om deel te nemen aan het voorliggend project, overgemaakt aan Ghelamco Invest NV."