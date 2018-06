Anderstalige kinderen Merchtem krijgen diploma Boekenbende

Het project 'Boekenbende' gaat uit van de provincie Vlaams-Brabant en de integratiedienst van de gemeente Merchtem die via het plezier van het voorlezen het gemakkelijker willen maken om de Nederlandse taal te leren.

De deelnemende kinderen zijn allemaal tussen 4 en 9 jaar oud. Ze werden geselecteerd voor het project omdat ze anderstalig zijn of nood hebben aan extra taalprikkels. Ze kregen de voorbije maanden het bezoek van een Nederlandstalige vrijwilliger die bij hen thuis kwam voorlezen.

"Met dit project willen we inzetten op Nederlandse taalverwerving, maar vooral op leesplezier", zegt Mario Vandervelde, schepen van integratie in Merchtem. De integratiedienst van Merchtem stond in voor de lokale organisatie en het contact met de vrijwilligers en de deelnemende gezinnen.

De provincie Vlaams-Brabant steunde het project via begeleiding, een draaiboek, vorming voor de vrijwilligers en een financiële ondersteuning. "We geloven in de kracht van dit laagdrempelige project", aldus gedeputeerde Tom Dehaene. "Het is een nuttige aanvulling op de inspanningen die binnen de schoolmuren worden geleverd."