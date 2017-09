Anderstalige praatgroepen niet meer welkom in dienstencentrum OCMW Grimbergen

Anderstalige praatgroepen zijn niet meer welkom in het dienstencentrum Terre Borre in deelgemeente Strombeek.

Het aanbieden van faciliteiten aan een vzw die anderstalige praatgroepen organiseert, maakt geen deel uit van het takenpakket van de gemeente. Dat stelt het OCMW in een mededeling. Café Combinne daarentegn is een initiatief waarbij Nederlands kan geleerd worden en er extra oefenkansen geboden worden aan de doelgroep. Dit draagt wel bij tot de integratie en het vinden van werk. Dus dit soort activiteiten kunnen wel nog in het dienstencentrum Ter Borre in Strombeek.

Tegen het besluit is er wel wat protest. Volgens Groen nemen vooral gepensioneerden deel aan deze praatgroepen om hun Frans of Engels te onderhouden. “De voertaal buiten de taalconversaties is trouwens het Nederlands. Het OCMW moet dus een onderscheid maken tussen verfransing en cultuur”, dat stelt OCMW-raadslid Snauwaert. Maar dat protest veegt het OCMW van tafel. “Het Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) organiseert een ruim aanbod van professioneel taalonderricht in verschillende talen in het centrum van Strombeek. Daarom is een bijkomend aanbod van een anderstalige praatgroep niet opportuun”, verduidelijkt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.