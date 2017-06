Anderstaligen oefenen Nederlands in taaldorp in Asse

Het was vandaag een speciale dag voor de cursisten Nederlands van het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde. De cursisten konden het Nederlands dat ze de afgelopen maanden leerden, oefenen in een heus taaldorp. Dat taaldorp was opgebouwd in zaal Walfergem in Asse.

Het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde telt 1450 mensen die een basiscursus Nederlands volgen. 100 van hen kwamen vandaag hun Nederlands oefenen in het taaldorp in Asse. Ook in Halle en Vilvoorde komen er taaldorpen. Dit zijn fictieve dorpen waar ze in praktische situaties, zoals bij de bakker of in het postkantoor, hun Nederlands kunnen oefenen. “We merken dat door de cursussen te volgen deze mensen sterker staan in de maatschappij. Ze gaan ook vaker deelnemen aan het maatschappelijk leven”, verduidelijkt Jo Helsen, stafmedewerker bij het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde. Hoe het eraan toegaat in zo’n taaldorp zie je straks in het nieuws op RINGtv.