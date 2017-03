Angelo Van Wilderen verlaat CD&V Ternat

Van Wilderen werkte onder meer aan een kartel met Open VLD, in de hoop om CD&V zo bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst sinds lang uit de oppositie te krijgen. Maar volgens Van Wilderen kan CD&V enkele ruzies uit het verleden, met bepaalde personen en partijen, niet achter zich laten. “Oppositie voeren is hard. Maar op een bepaald moment moet je dat achter u kunnen laten om constructief aan de toekomst te kunnen werken. Maar in bepaalde geledingen van de partij zijn bepaalde zaken blijven hangen. Ik wil die achter mij laten”, aldus Van Wilderen.

Bij CD&V Ternat reageert men verrast op het vertrek van Van Wilderen. Kopstuk Michel Vanderhasselt vindt het spijtig dat zijn ‘compagnon de route’ de partij niet op voorhand heeft ingelicht over zijn vertrek. De kritiek van Van Wilderen vindt hij voorbarig. “Er zijn al verschillende goede gesprekken geweest met andere partijen. Maar we hebben nog nooit over de inhoud gesproken. En zolang dat niet gebeurd is, sta je nergens”, aldus Michel Vanderhasselt van CD&V. Van Wilderen gaat nu als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad.