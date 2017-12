Anne Pauwels (Ternat) heeft debuutroman uit

Een verlamde stemband maakt een einde aan haar carrière van Anne Pauwels als leerkracht. Maar de Ternatse blijft niet bij de pakken zitten. Ze heeft zich met veel passie gestort op het schrijven. Haar debuutroman ‘Verstrikt’ is sinds kort uit.

Tijdens haar intensieve revalidatie van twee jaar helpt Anne op een bepaald moment haar zoon bij een opstel en ontdekt zo dat ze graag schrijft. Anne blijft verder schrijven, met de roman ‘Verstikt’ als eindresultaat. Aan inspiratie ontbreekt het de Ternatse alvast niet. "Het is iets wat ik altijd gedaan heb. Als ik iets meemaakte, iets opvallend zag of een mooie verwoording voor iets had, schreef ik dat altijd op," zegt Anne.

'Verstrikt' vertelt het verhaal van Jolien, een 29-jarige gids wiens leven de perfectie benadert totdat op een bewuste ochtend een eigenaardige droom haar leven binnenstapt en beheerst. “Het verhaal is niet autobiografisch. Ik heb die dingen niet meegemaakt. Maar de indrukken die eruit voortvloeien zijn wel mijn indrukken,” besluit Anne.