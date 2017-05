Er is dan toch een oplossing voor de ANPR-camera's op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek.

De gemeente wilde de camera's plaatsen ter hoogte van de op- en afrit van de Ring want veel dieven en inbrekers gebruiken die als vluchtweg. Maar door werken konden de camera's niet op de voorziene plaats komen. Intussen is er al een tussenoplossing waarbij één van de camera's een plaats krijgt op de middenberm, tot de werken gedaan zijn. Over twee weken moeten de camera's functioneren. (foto archief RINGtv)