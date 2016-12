Aparte ‘family lane’ voor gezinnen op Brussels Airport

In aanloop naar de kerstdagen worden zowat 180 000 passagiers verwacht op Brussels Airport. Vandaag alleen al zijn er dat 65 000. Gezien de drukte richt de luchthaven van Zaventem een ‘family lane’ in. Gezinnen met jonge kinderen gaan door een aparte handbagagecontrole en krijgen daarbij wat meer tijd en ruimte en extra hulp met de kinderwagens en babyvoeding. Brussels Airport testte het systeem onlangs uit en toen bleek dat de controle zo vlotter verloopt voor alle passagiers. Er is sinds kort ook een nieuwe drop-off parking in dienst genomen op het niveau van de bushalte. Via een overdekte wandelroute kunnen de passagiers vandaaruit naar de terminal.

