App helpt kinderen familieleden met chronische pijn begrijpen

De Maretak, een vereniging voor mensen met chronische pijn, heeft haar app 'Zorgboerderij 3D' officieel voorgesteld in Zellik (Asse). Jonge kinderen leren de situatie van een familielid met een chronische ziekte al spelend beter begrijpen via de app.

Het is voor een kind niet altijd makkelijk om zich in te leven in de situatie waarin hun ouder met chronische pijn zich bevindt. Met dit in het achterhoofd werd de app ontwikkeld.

Net zoals mensen met chronische pijn hebben de kippen in het spel snel nood aan rust. Er moet altijd rekening gehouden worden met hun energiepeil. Tijdens de rust mag de boer de kippen niet wakker maken. Dit leert het kind meer begrip en geduld te hebben. Het kind zal ook minder gefrustreerd zijn als je weer 'neen' moet zeggen vanwege de vermoeidheid/pijn. Als de boer de kippen een knuffel geeft zal het energiepeil van de kip omhoog gaan. Dit is vanzelfsprekend.Teveel prikkels kan de draagbaarheid van chronische pijn of vermoeidheid verminderen. Daarom moet ook de boer de lawaaierige hanen weghouden van de kippen.

Ook helpt het jou als ouder met chronische pijn indien je minder in het huishouden moet doen en alles netjes op orde staat. Daarom moet de boer de boerderij ook regelmatig opruimen door de hooibalen terug netjes naar de stapel te brengen. Zo begrijpt het kind hoe belangrijk het is om jou te helpen met opruimen.

En verder moeten de kippen tijdig hun eten krijgen uit de 'food'-bak. Zorgen voor iemand betekent nu eenmaal dat ze gezond eten en desnoods regelmatig medicatie toegediend krijgen.

Hopelijk kan dit spel een gesprek tussen jou en je kind teweegbrengen, wat zich zal uiten in nog meer begrip.

De app is gericht op kinderen in de leeftijdsfase van 5 tot 9 jaar.

Alle info via deze link.