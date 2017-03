Appartement in Merchtem onbewoonbaar door keukenbrand

Het heeft vrijdagavond gebrand in een appartement in de Stationsstraat in Merchtem. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Het appartement is onbewoonbaar.

De brand werd kort voor 20u opgemerkt door buren die onmiddellijk alarm sloegen toen ze rook zagen komen uit een appartementsgebouw. Al snel werd duidelijk dat het om een keukenbrand ging in een appartement op het gelijkvloers. Het vuur ontstond waarschijnlijk door een defect aan de dampkap.

De brandweer kon voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. De schade in de keuken is groot en de rest van de woonst liep hevige rookschade op. Het appartement is onbewoonbaar verklaard.

In het appartement wonen drie asielzoekers. Twee van hen waren aanwezig, maar niemand raakte gewond. Eén van de asielzoekers kan terecht bij de familie, de andere zal worden opgevangen in een noodwoning van de gemeente iets verderop in de

straat.

Foto: Persinfo