Appartement Vilvoorde beschadigd na mogelijke brandstichting

Het vuur brak vrijdagochtend uit in een garage onder het appartementsblok. Een van de bewoners rook een brandgeur en ging op zoek naar de oorzaak. In de garage ontdekte hij dat zijn motorfiets vuur had gevat dat zich snel uitbreidde.

Hij alarmeerde de brandweer. Alle bewoners konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er vielen dus geen gewonden maar de schade aan het gebouw is groot. Niet alleen in de garage maar ook op de gevel en de eerste verdieping is er heel wat schade.

Volgens de brandweer werd het vuur wellicht aangestoken. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken.