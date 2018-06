Appelmoesproject Zellik: kinderen leren zingend Nederlands

Kleinkunstencentrum 't Smiske in Asse wil onze taal helpen promoten door Vlaamse kinderliedjes aan te leren in basisscholen. Ook de vele kinderen wiens moedertaal niet het Nederlands is, proberen de teksten enthousiast mee te zingen. RINGtv woonde een zangsessie bij in Gemeentelijke Basisschool De Regenboog in deelgemeente Zellik.

Het Appelmoesproject ontleent zijn naam aan Den Appel, de naam van zowel muzieklabel als platenwinkel die aan Vzw ’t Smiske gelinkt zijn. Joris Van den Cruijce van ’t Smiske, tevens politiek actief bij N-VA in Asse, schuimt al vier jaar lang de klassen van de Assese basischolen af met het project. In die scholen zit een groot aantal kinderen uit anderstalige of taalgemengde gezinnen.

Van den Cruijce: ‘Zingen is een heel goede manier om de taal te leren. Maar zo krijgen de kinderen ook een stukje van onze cultuur mee en voelen ze zich hier meer aanvaard. En om het even van waar ze komen, ze kennen dan toch enkele gemeenschappelijke liedjes. En ze weten uit de liedjes nu pakweg wat een zeppelin is, wat een kaper is..; Minder evidente dingen die ze anders nooit zouden hebben opgepikt."

