Appelsector verwacht tot 60% minder oogst

2017 wordt een rampjaar voor de Belgsiche appeltelers. Uit ramingen van de Boerenbond blijkt dat tot 60% minder appelen geoogst zullen worden. Maar het kan nog erger. “Mijn oogst is nagenoeg helemaal vernield”, getuigt Luc Billens uit Gooik vanavond op RINGtv.

Vooral de vorstschade in het voorjaar heeft zwaar ingehakt op de appeloogst van dit jaar. De daling treft ook de rest van Europa. En ook de perentelers delen in de klappen. Verwacht wordt dat hun oogst zal dalen met 7%. Het hoeft geen betoog dat dit een ramp betekent voor de fruittelers. RINGtv legde zijn oor te luisteren bij fruittelers Luc en Lea Billens. Hun verhaal vanavond in het nieuws op RINGtv.