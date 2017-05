April was recordmaand op Brussels Airport

Het aantal passagiers op Brussels Airport heeft in april opnieuw een record gebroken. Meer dan 2,1 miljoen passagiers hebben vorige maand via Zaventem gereisd. Voor vracht was het zelfs de beste aprilmaand in acht jaar tijd. Goed nieuws, zou je denken, maar de onzekerheid rond de strengere Brusselse geluidsnormen fnuikt het toekomstoptimisme.

Sinds november 2016 tekent Brussels Airport maand na maand een sterke passagiersgroei op, zelfs ten opzichte van het recordjaar 2015. Ook vracht doet het heel goed met afgelopen maand het hoogste volume voor de maand april sinds 2009. Toch is er weinig reden tot feesten in Zaventem. Zolang er geen definitieve en duurzame oplossing is voor het geluidsnormendossier, is de groei en verdere ontwikkeling van de economische activiteit van de luchthaven in gevaar.

Passagiers

In april dit jaar zijn 2.145.790 passagiers vertrokken of geland op Brussels Airport. In vergelijking met het recordjaar 2015 gaat het om een stijging van 6,8% van het aantal passagiers en een nieuw record voor een aprilmaand. De grootste groei wordt genoteerd bij Brussels Airlines, zowel binnen Europa als intercontinentaal, en bij Ryanair.

Opvallend is wel dat het aantal vliegbewegingen gedaald is met 3,9%. Dat wil zeggen dat de bezettingsgraad op de vliegtuigen spectaculair gestegen ois met 11%, van gemiddeld 113 passagiers aan boord in april 2015 naar gemiddeld 125 passagiers aan boord in april 2017.

Vrachtvervoer

Brussels Airport heeft afgelopen maand met een vrachtvolume van bijna 46.000 ton haar beste aprilmaand sinds 2009 genoteerd, toen het aantal nachtslots op Brussels Airport was verlaagd van 25.000 naar 16.000. De groei is te danken aan de sterke groei van 32,9% bij het volvrachtsegment dankij de komst van Ethiopian Cargo in maart 2016, en de groei van 5,4% van de express diensten in vergelijking met april 2015.

Het groeipercentage voor het volvrachtvervoer ligt onder het Europese gemiddelde, de groei wordt enkel gerealiseerd op bestaande routes. Brussels Airport kan door de aanhoudende onzekerheid omtrent de Brusselse geluidsboetes de groeikansen in de markt, zelfs bij de eigen klanten, niet realiseren. In tegenstelling tot de omringende luchthavens, die wel nieuwe vracht kunnen aantrekken.