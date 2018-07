Aquafin biedt landbouwers water aan om akkers te besproeien

De voorbije weken was het al erg warm en droog in ons land en de komende week is er veertig procent kans op een officiële hittegolf. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte riep eerder al op om spaarzaam om te gaan met water. In onze regio bedroeg de hoeveelheid neerslag vorige maand 9,3 millimeter per kubieke meter. Deze maand zal dat niet veel beter zijn. Heel wat landbouwers kreunen dan ook onder de hitte en vrezen voor hun oogst.

Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin verzamelt het afvalwater van douches, toiletten en wasmachines uit gemeentelijke riolen en transporteert het water naar één van zijn driehonderd waterzuiveringsinstallaties. Zo wordt er jaarlijks bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk waterafval gezuiverd. Dit water wordt vervolgens geloosd in beken en rivieren, maar is ook geschikt voor andere doeleinden, zolang het niet voor menselijke consumptie en sanitaire toepassingen is.

Contract

Bedrijven of landbouwers die een contract hebben met Aquafin kunnen tegen een forfaitaire vergoeding gezuiverd afvalwater ophalen. Zo nemen gemeentebesturen dergelijk water af om hun plantsoenen te besproeien en is vooral de landbouw vragende partij. Zij irrigeren er akkers mee, maar mogen het water niet rechtstreeks op groenten en fruit sproeien.

Aquafin lanceert nu soepele contracten die meteen kunnen ingaan, om bijvoorbeeld de landbouwers tijdens deze periode van droogte uit de nood te helpen.