Arbeiders Renault Vilvoorde herdenken sluiting 20 jaar geleden

De ex-werknemers verzamelden vanmorgen in de voormalige fabriek van Renault Vilvoorde. Vandaar trok het gezelschap met bussen naar de Cat-site aan de Woluwelaan. Hier stockeerde Renault jarenlang de afgewerkte wagens. Tijdens de woelige strijd die losbarstte na de aankondiging van de sluiting, gijzelden de werknemers deze parking als sociale pasmunt. Vandaag rest hier enkel een lege vlakte.

In een tent kregen de voormalige werknemers er een reportage te zien die RINGtv destijds maakte over de sociale strijd. Een programma dat opnieuw heel wat emoties losmaakte bij de werknemers.

Na enkele toespraken trokken ze onder begeleiding van de laatste Renault die in september '97 van de band rolde in Vilvoorde, naar 'De Vuist. Dat is het kunstwerk op de rotonde van de Woluwelaan en Luchthavenlaan dat beeldhouwer Rik Poot maakte en dat herinnert aan de maandenlange protestacties tegen de sluiting. RINGtv sprak met enkele ex-werknemers, hun verhaal krijg je vanavond in het nieuws op RINGtv.