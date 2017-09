Arbeidsbemiddeling in kinderopvangcentrum Infano Zaventem

Bij Infano in Zaventem, de grootste werkgever in de kinderopvang in onze regio, kwamen vandaag geen kinderen maar verschillende arbeidsbemiddelaars over de vloer. Ze wilden het bedrijf beter leren kennen om te kunnen inschatten welke werkzoekenden zouden kunnen worden aangesproken. De komende jaren moeten er in de sociale sector naar schatting 60.000 vacatures worden ingevuld. Het initiatief bij Infano ging uit van VDAB en VERSO, de koepel van werkgevers in de sociale ondernemingen.