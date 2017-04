Ark van Pollare mag inbeslagen genomen dieren uit Dilbeek laten adopteren

Dierenwelzijn heeft de meer dan 100 dieren, die 3 weken geleden in beslag werden genomen op een wei in Dilbeek omdat ze verwaarloosd werden, toegewezen aan de Ark van Pollare. Door deze beslissing kan het opvanginitiatief de dieren laten adopteren door dierenliefhebbers.

Het was de Ark van Pollare die de politie op 17 maart assisteerde bij de inbeslagname van de 109 verwaarloosde dieren die verbleven op een wei langs de E40 in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Het ging onder meer om lama’s, eenden, kalkoenen, een paard en 2 ezels. In de Ark werden de dieren verzorgd en ontwormd. Maar die opvang kostte de organisatie handenvol geld. Want zolang Dierenwelzijn geen uitspraak deed, bleef de Ark verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren. (Bekijk ook de reportage: ‘Nog geen oplossing voor de 109 dieren in Dilbeek in beslag werden genomen’).

Maar intussen heeft Dierenwelzijn beslist dat de dieren niet meer mogen terugkeren naar de eigenaar. Dat laat de Ark weten op zijn Facebookpagina. Daardoor kan de organisatie de dieren laten adopteren door geïnteresseerde liefhebbers. Op de website en de Facebookpagina van de Ark van Pollare zullen er de volgende dagen foto’s verschijnen van de dieren. Wie interesse heeft kan dan meteen reageren.