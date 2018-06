Dit weekend kan je cultuur opsnuiven in domein Verbrugghen in Hekelgem, bij Affligem. Onder de titel 'Art in the Woods' stellen 5 kunstenaars hun werk tentoon in de tuin van het domein. Vanmorgen werd er nog hard gewerkt om alles tegen de opening klaar te krijgen.

'Art in the Woods' in Hekelgem

De hele dag waren kunstenaars in de weer om de perfecte plaats te zoeken voor hun werken. Kunstenaar Jos Kuppens is één van hen. Hij stelt 3 grote vrouwenlichamen uit steen tentoon. Een andere kunstenaar die tentoonstelt is Sebastiaan Coppens. Zijnwerk draagt als titel 'The galaxy and I'.

Het is de eerste editie van de expo 'Art in the woods'. De eigenaars van domein Verbrugghen, de familie Krauch, namen het initiatief. Dat deden ze om kunstenaar Lieven D'Haese te bedanken. "Hij kwam met een beeldje bij ons naar aanleiding van het accident van onze zoon Pieter. En wij vonden dat zo'n mooi gebaar van hem dat we dachten: we moeten naar Lieven toch wel iets terugdoen..."

Zoon Pieter werd in coma geslagen door een agressieve buitenwipper. Tijdens zijn revalidatie stak Lieven de familie Kracuch een hart onder de riem. Op Art in the Woods kan je tal van bronzen beelden van Lieven bekijken.

Morgen en overmorgen is de tentoonstelling doorlopend open.