Asperges laten op zich wachten

De aspergekwekers in onze regio zitten met het handen in het haar, want de bodem is voorlopig te koud om de lekkernij te kweken. "Door de koude winter begint het aspergeseizoen later dan anders. De asperges die nu in de winkel liggen, zijn bovendien ook erg duur. Het wordt geen goed jaar voor ons,” vertelt een kweker uit Londerzeel aan Radio 2.