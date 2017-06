Asse uitgeroepen tot 'Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016'

De gemeente Asse is door het provinciebestuur uitgeroepen tot 'Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016'. Het gemeentebestuur kreeg deze erkenning overhandigd door gedeputeerde Tie Roefs (Groen) voor haar project 'Straat met het beste klimaat'. Het initiatief kadert in het streven van het provinciebestuur om Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal te maken.

In het raam van de 'straat met het beste klimaat' organiseerde Asse de afgelopen maanden een competitie tussen wijken om projecten te organiseren die het klimaat ten goede komen. Wijkcomités en organisaties werden uitgenodigd en ondersteund om groepsaankopen rond isolatie of zonnepanelen, leefstraten, autodelen... te organiseren. De wijk, die de meeste inspanningen leverde, werd beloond met een klimaatneutraal buurtfeest. In maart werd in Asse Grotenbroek uitgeroepen tot 'straat met het beste klimaat'. Deze wijk organiseerde acties zoals een burenmoestuin, veggieworkshops, insectenhotels en voederbollen...

Asse werd verkozen boven vier andere projecten die begin dit jaar door de provincie werden geselecteerd en een tijd lang begeleid werden door de Bond Beter Leefmilieu en Ecolife. Het ging om het project 'Diest is om op te eten' (Diest) inzake duurzame voeding, 'Renovatie aan huis' (Liedekerke) met een wijkgerichte renovatiebegeleiding op maat, de auto- en fietsdeelgroep van Herent en het klimaatplatform 'Pajottenland en Zennevallei' dat de krachten bundelt van alle actoren in een vijftal gemeenten op vlak van duurzame energie, mobiliteit, klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling.