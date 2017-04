Asse vernieuwt administratief centrum

Het huidige administratief centrum werd in gebruik genomen in 1995. In 2005 was er de omschakeling van staanbalies naar zitloketten, maar sindsdien gebeurden er geen aanpassingen meer.

Asse wil inzetten op een klant- en personeelsvriendelijk gemeentehuis. Uit rapporten van Mensura en het Toegankelijkheidsbureau kwamen er klachten over de slechte licht- en luchtkwaliteit en tekortkomingen op het vlak van akoestiek en ergonomie. Ook op het vlak van privacy drongen verbeteringen zich op. Enkel een doorgedreven herinrichting kan een oplossing bieden voor die problemen.

Een zuiver infrastructurele herinrichting heeft geen zin zonder eerst na te denken over hoe ook de klantvriendelijkheid en de efficiëntie kunnen verbeteren verhogen. Daarom kiest de gemeente voor de innovatie van de volledige ‘dienstverlening’.

Hiervoor werd geluisterd naar burgers, medewerkers en politieke fracties, zowel meerderheidspartijen als oppositie. Daaruit bleek dat in de eerste plaats de indeling en de infrastructuur van de loketten moet vernieuwd worden.

Kostprijs van de vernieuwing: € 943.638.

Deze investering brengt veel meer teweeg dan enkel een vernieuwing van de tafels en stoelen. De vernieuwde dienstverlening zal zich onder meer uiten in de oprichting van een klantencontactcenter en in werken op afspraak. Zo zijn de wachtrijen verleden tijd. De backoffice en front office worden duidelijk gescheiden van elkaar waardoor je in een verhoogde privacy je zaken aan het loket kan afhandelen.