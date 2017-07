Asse viert verjaardag van heilige Petrus Ascanus

In de wijk Tenberg in het Assese gehucht Walfergem was er, samen met de viering van de Vlaamse feestdag, de viering van de 150ste verjaadag van de heiligverklaring van Petrus Ascanus, de lokale heilige.

Petrus Ascanus (Peter Van Asse) werd rond 1530 in Asse geboren als Petrus Van der Slagmolen. Hij werd minderbroeder in het Franciskanerklooster in Nederland (Gorkum) en daar werd hij in 1572 vermoord. De martelaren van Gorkum werden in 1867 door paus Pius heilig verklaard. In 1891 werd op de hoek van de Petrus Ascanusstraat en de Pastinakenstraat een kapel gebouwd die aan Peter Van Asse is gewijd en daar wordt hij nog ieder jaar herdacht.

Na afloop van de misviering trok het gezelschap in stoet naar café Pandoer, het enige café dat de wijk nog rijk is. Naast de onvermijdelijke hapjes en dankjes waren er ook volksspelen waaronder de typische Assese volkssport: het meetschieten. Daarbij wordt met zware koperen stuivers naar een bak gevuld met klei gemikt waarin een touw gespannen is. Het is de bedoeling dat de stuiver zo dicht mogelijk bij dat touw of de meet belandt.