Asse wil ‘plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag’ apart inzamelen

Het gemeentebestuur van Asse wil de zachte plastic – die nu in de restzak moet – apart inzamelen op het containerpark. Dat heeft verschillende voordelen.

Op de gemeenteraad van 19 december 2016 stelde Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen, voor om ook het plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag selectief in te zamelen in de containerparken. Dat naar voorbeeld van de stad Mechelen en andere gemeenten. Jan De Backer, de bevoegde schepen, toonde zich bereid om de diensten opdracht te geven zo snel mogelijk een systeem van aparte inzameling op de containerparken te organiseren voor de zachte plastic die nu nog in de restzak moet.

Dit geeft een dubbele milieuwinst. Er worden grondstoffen hergebruikt en er is minder te verbranden restfractie. Naast de ecologische zijn er ook de financiële voordelen. Van Keer: “Een gele restafvalzak kost in Asse 2,22 euro/zak, maar een groot deel van de restfractie bestaat uit nog recycleerbaar plasticafval. Als mensen dit gratis of voor dezelfde prijs als PMD, zijnde 0,12 euro/zak, op het containerpark kunnen afzetten, scheelt dit voor een gezin op jaarbasis tientallen euro’s.”

In sommige gemeenten wordt het plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag in een aparte roze zak aan huis opgehaald. Dat ziet het schepencollege niet zitten. Een nieuw soort vuilniszak lanceren en een bijhorende ophaalronde organiseren, heeft weinig zin omdat Fostplus - de verantwoordelijke voor het verpakkingsafval - binnen enkele jaren wellicht zal toelaten dat alle plasticafval in de blauwe PMD-zak mag.