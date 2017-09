Asse wil einde maken aan illegale straatraces in Researchpark Zellik

De voorbije maanden was het Resaerchpark in Zellik meermaals het decor voor een illegale straatrace. Begin juni moest de brandweer nog uitrukken voor een brandend voertuig dat uit de bocht was gegaan tijdens zo’n straatrace. Achteraf bleek dat het voertuig gehuurd was door een 19-jarige jongen die bovendien over geen rijbewijs beschikte.

De jongeren, vaak ook uit het buitenland, denken dat ze ’s avonds of tijdens het weekend in het verlaten Researchpark ongestoord kunnen racen. Maar ze brengen wel de veiligheid in gevaar van de werknemers die er werken of komen leveren.

Gemeente en politie bekijken nu hoe ze een einde kunnen maken aan de straatraces. In afwachting zullen er verkeersdrempels en kabelgoten dwars over de rijbaan geplaatst worden wat de locatie minder uitnodigend maakt voor straatracers. Ook denkt Asse eraan om op termijn een slagboom te plaatsen die enkel zal kunnen bediend worden door de bedrijven van het Researchpark.