Asse wil overlast in deelgemeente Zellik aanpakken

Asse pakt uit met een actieplan om de overlast in deelgemeente Zellik aan te pakken. Eén van de voornaamste actiepunten is meer blauw op straat en er komen ook 2 kuiswagens om de straten in Zellik proper te houden.

2 Maanden geleden lieten Zellikenaren tijdens een bewonersvergadering weten dat ze de overlast in hun gemeente meer dan beu zijn. De klachten gaan over nachtlawaai, straatraces en sluikstorten. Asse pakt uit met een groot actieplan. Zo komen er 5 extra politieagenten, waardoor ook de fietsbrigade weer kan worden opgestart. Op die manier staat de politie korter bij de inwoners.

"De stadswachten krijgen ook andere uren," zegt Jan De Backer, schepen van Integrale Veiligheid in Asse. "Voortaan zullen de wachten ook na de kantooruren tot 22 u kunnen werken." Zellik kampt verder ook met problemen van verdoken prostitutie en sociale fraude en illegale tewerkstelling. "Net zoals in het Kanaalplan willen we daarom de brievenbussen controleren om te kijken of alles klopt met de domiciliëring", zegt De Backer.

Verder koopt Asse ook 2 kuiswagens aan om de straten in Zellik proper te houden. En er wordt geïnvesteerd in camerabewaking, want in Zellik waren er de jongste maanden ook enkele brutale overvallen. Als het actieplan een positieve evaluatie krijgt, wordt het uitgebreid naar heel de politiezone AMOW.