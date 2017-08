Asse wil senioren vervoeren in een riksja

Het OCMW in Asse overweegt om voor het vervoer van senioren een elektrische riksja aan te kopen. In het Aziatische continent is dit één van de populairste taxi’s. Maar voor senioren die niet langer zelfstandig kunnen fietsen,heeft het vervoermiddel ook een enorme meerwaarde.

Het was de Deen Ole Kassow die in 2012 het idee lanceerde. Hij huurde een bakfiets, reed ermee naar een rusthuis en zette immobiele mensen in de fiets voor een ritje in de buurt. ‘Cycling Without Age’ was geboren en zorgde op 3 jaar tijd in woonzorgcentra verspreid over 35 landen en 64 steden, voor een wonderbaarlijk effect. Ook in Antwerpen en Zwijndrecht werden gelijkaardige initiatieven opgestart. “De frisse buitenlucht en de kans om samen te fietsen in een bekende omgeving verhogen echt het welzijn van deze senioren”, zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen. Bovendien kan een riksja een mooie klimaatneutrale aanvulling zijn op de Minder Mobielen Centrale (MMC), het systeem waarbij een senior kan rekenen op een vrijwilliger met een wagen voor een verplaatsing.

Een succesverhaal dus. Toch wil Asse eerst onderzoeken of er wel interesse is bij de senioren in de gemeente. Daarom zal er eerst een riksja gehuurd worden die de senioren met een vrijwilliger mogen testen in de week van 7 t/m 14 augutus. Als de belangstelling voldoende groot is, zal het OCMW zelf een elektrische riksja aanschaffen.

Senioren die tijdens de testweek een ritje willen maken en vrijwilligers die de senioren willen rondfietsen kunnen zich vooraf aanmelden bij het OCMW via mail (voorzitter@ocmw-asse.be) of telefoon (02 452 80 67). (foto Groen Asse)