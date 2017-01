Asse zet lokale ondernemers in de kijker

Twaalf levensgrote portretten van lokale ondernemers sieren de straten in Asse. Deze handelaars nemen deel aan het Unizo-traject ‘Commerciële Inspiratie’ dat de ondernemers wil voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Om hen een duwtje in de rug te geven, pakt het gemeentebestuur uit met deze opmerkelijke communicatiecampagne.

Het ‘Commerciële Inspiratietraject’ van de ondernemersorganisatie Unizo laat lokale handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners gedurende 4 jaar nadenken over de toekomst van hun zaak en de rol van digitale nieuwigheden. De impact van sociale media en e-commerce is immers enorm toegenomen. De lokale handel moet dus wel innoveren en veranderen. In Asse besloten 12 geëngageerde handelaars mee te stappen in het project. Professionele coaches brengen hun sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart. Op basis daarvan zullen ze een strategisch actieplan uitwerken om hun positie op de markt te behouden en te verstevigen. “We merken dat het creëren van beleving in de zaak, online communicatie en het sturen op cijfers voor veel ondernemers werkpunten zijn. In de individuele inspiratierapporten besteden we hier dan ook extra aandacht aan. Ondertussen zijn de Assese ondernemers zich hier zeker van bewust. Al schuilt de grootste uitdaging er natuurlijk in om de actieplannen daadwerkelijk binnenkort te gaan toepassen”, aldus Elke Tielemans, coördinator Commerciële Inspiratie bij UNIZO.

De gemeente Asse wil deze handelaars aanmoedigen door hen letterlijk en figuurlijk een plaats te geven in het straatbeeld met grote uithangborden. Op elk individueel beeld wordt de onderneming in kwestie op een ludieke manier geportretteerd. De beelden zijn het werk van fotografe en Assenaar Charlotte Speck. Om hen ook in contact te brengen met sociale media organiseert de gemeente Asse ook een wedstrijd waarbij de handelaars een prijzenpakket ter waarde van 7.300 euro kunnen winnen. Meer info vind je op www.ondernemersinactie.be