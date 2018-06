Asse zet nieuwe dienstverlening in de kijker

Om via een filmpje te communiceren over de nieuwe diensten die Asse aanbiedt, werkte de gemeente werkte samen met Assenaar en cameraman Johan Stoefs. Het filmpje geeft uitleg over enkele belangrijke wijzigingen. Zo kan je vanaf nu via de vernieuwde website asse.be een afspraak maken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een visum, getuigschrift of rijbewijs, waardoor lange wachttijden verleden tijd zijn.

Bekijk de video hier via de Facebookpagina van de gemeente.