Assenaar doorverwezen naar hof van assisen

Op 18 oktober werd de 66 -jarige Marie-Jeanne B dood aangetroffen in haar woning in de Breker. Het was een buur, die een sleutel van het huis had, die de ontdekking deed. Ook de 68-jarige echtgenoot van de vrouuw was op dat moment in de woning aanwezig. De buur verwittigde meteen de hulpdiensten.

Nog dezelfde dag werd de man van het slachtffer door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag. Autopsie bracht aan het licht dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk om het leven kwam door verstikking. Mogelijk ging het om een familiedrama, waarbij de verdachte zijn vrouw om het leven bracht en nadien probeerde om zelfmoord te plegen.