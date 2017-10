Astrid uit Ternat probeert te leven van weekbudget van 125 euro...

Astrid Roeges, een alleenstaande mama met 2 kinderen, vindt het alvast niet eenvoudig om met het budegt van 125 euro de week door te komen. Gisteren bijvoorbeeld kreeg ze nog een (fictieve) rekening voor gas, water en elektriciteit.

"Ik heb wel al de boodschappen gedaan voor de rest van de week, maar ik heb nu nog maar 8,87 euro over. Als er nog onverwachte kosten opduiken, kom ik in de probelemen", aldus Astrid. Zij en haar kinderen hebben één troost: ze moeten nog even op de tanden bijten, zaterdag ligt de Inleefweek van de Armoede weer achter de rug. Voor vele andere gezinnen is het helaas bittere realiteit. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 7 kinderen in onze provincie in armoede wordt geboren.