Atheneum Grimbergen zamelt geld in voor transport van zieke leerling

Gaynia pendelt dagelijks vanuit haar woonplaats Laken naar school in Grimbergen, maar dat wordt fysiek alsmaar moeilijker. Zeker met de werken aan de Brusselsesteenweg. “Door de omleiding moeten we een kwartier stappen. Voor mij is dat moeilijk omdat ik coördinatieproblemen heb. En dus wilden we een school dichter bij huis kiezen”, vertelt Gaynia Osmanova. Maar Gaynia wil hier graag op school blijven omdat ze zich hier thuis voelt.

En ook de directie, leerkrachten en leerlingen van het Atheneum kunnen haar niet missen. “Daarom doen we een beroep op de dienst algemeen vervoer van Grimbergen. Een busje zal haar ’s morgens thuis afhalen en ’s avonds terugbrengen. Maar daarvoor hebben we toch enkele duizenden euro’s nodig”, zegt leerkracht Andy Decae.

Leerlingen en leerkrachten zamelen nu op alle mogelijke manieren geld in. Van een koekjes- en wafelenbak tot de verkoop van buttons.