Auto’s in de toekomst nog minder welkom in Brussel

Niet alleen de E40 naar het Reyerscomplex zal rijstroken moeten inleveren, ook de Woluwelaan, de A12, de Keizer Karellaan, de E411 en de Industrielaan zullen op termijn omgevormd worden van een invalsweg naar een stadsboulevard. Dat is een van de blikvangers van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) waarmee het Brussels Gewest de leefkwaliteit in de stad wil verbeteren. Dat meldt Bruzz.

Dagelijks pendelen zo’n 230.000 mensen met de wagen richting Brussel. Maar de dag dat het GPDO werkelijkheid wordt, zullen de automobilisten uit Vlaanderen en Wallonië zich toch moeten aanpassen. Want het plan schrapt tegen 2025 zes grote invalswegen.

Natuurlijk wil het Gewest ook inzetten op alternatieven. Zo zullen in de rand van het gewest overstapparkings worden aangelegd, goed voor zo’n 25.000 parkeerplaatsen. Er komt meer fietsinfrastructuur en ook het metro- en tramnetwerk wordt verder uitgebouwd, eventueel tot in de Vlaamse Rand. Zo zal men na 2025 onderzoeken of het metro- en tramnetwerk kan doorgetrokken worden tot onder meer Ruisbroek, Dilbeek, Overijse, Londerzeel en Brussels Airport. (Voor meer details klik hieronder op het toekomstig metro- en tramnetwerk zoals voorzien in het GPDO)

Met deze maatregelen wil het Brussels Gewest de autodruk met 15% verminderen en de CO2-uitstoot met 30% verminderen. Behalve mobiliteit behandelt het GPDO ook thema’s zoals huisvesting, milieu en economie.