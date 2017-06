Auto’s mogen vanaf zaterdag opnieuw gewassen worden

Door de aanhoudende droogte was het gebruik van kraantjeswater voor recreatieve doeleinden sinds 22 juni verboden. Op die manier wou men voorkomen dat de watervoorraad in het gedrang kwam. Door het warme weer was het waterverbruik op sommige zomerdagen zelfs met 40% gestegen. Maar vanaf zaterdag mag je opnieuw de wagen wassen of het zwembad vullen met kraantjeswater. Een en ander is het gevolg van de regen die de voorbije dagen uit de lucht viel. Intussen is het ook flink afgekoeld waardoor ook het verbruik gedaald is.