Auto brandt uit in Beersel

De bestuurder van een 23 jaar oude Citroën Xantia merkte in de Kerkveldstraat een vreemd lawaai op, waarna de wagen in geen tijd in brand vloog. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen.

De exacte oorzaak van de brand is onbekend. Kwaad opzet wordt uitgesloten. Niemand raakte gewond. De bestuurder van de wagen woont een paar honderd meter verderop en was danig onder de indruk van wat er gebeurd was.